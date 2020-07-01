台灣疫情緩解進一步帶旺車市，6月台灣汽車市場整體掛牌數為4萬1386台，比5月再彈升23.4%且年增8.2%，扭轉先前2個月呈現年減的態勢。今年至6月30日止，車市總規模20萬9782台，重回上升軌道，比去年同期增加1.4%。

汽車龍頭和泰車(2207)仍是上半年車市大贏家，6月雙品牌總銷售1萬4426台，月增29.8%也年增19.7%，銷售表現同步重回年成長軌道，總市占率衝上34.9%。

其中，旗下TOYOTA品牌6月銷售1萬1975台為銷售品牌之冠，旗下進口車品牌LEXUS 6月掛牌數也衝上車市第4名，總銷量達2451台，市占率5.9%，並擊敗進口車雙B的表現。

今年至6月30日止，車市總規模20萬9782台，比去年同期增加1.4%，和泰車成長率更高，上半年總掛牌數達7萬1453台，年增8.7%，旗下TOYOTA品牌上半年銷售年增7.3%，代理之進口豪華車LEXUS前6月銷售大增16.9%也是成長推手。

先前新冠肺炎疫情對車市之不利影響顯現，車市一度踩煞車，4月及5月車市銷售均逆轉為年減態勢，今年至5月底止，車市轉為比去年同期微減0.2%，為今年以來首見逆轉；但和泰車帶動6月車市再度好轉，上半年整體車市也守住成長。

6月車市表現方面，和泰汽車TOYOTA、LEXUS兩大品牌共計以1萬4426台、34.9%的市占率持續坐穩龍頭寶座，掛牌數月增率達29.8%且年增19.7%。

和泰汽車上半年總銷量年成長8.7%相對強勢，旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，今年至6月30日總市占率達34.1%；其中LEXUS上半年銷售1萬1567台，躋身第5大品牌，銷售量年增率達16.9%表現最強勁。

6月表現來看，和泰車旗下TOYOTA品牌銷售居冠，LEXUS上升至第4名，市占率分別為28.9%、5.9%；第2名為市占率7.8%的HONDA品牌；第3名為裕日車的NISSAN品牌，市占率7.3%；第5名為中華車的MITSUBISHI品牌，市占率5.7%。

上半年表現，車市總銷售第2名為裕隆集團中華車(2204)的MITSUBISHI及CMC雙品牌共計為2萬2572台，年減6.8%，市占率10.8%；第3名為裕隆集團裕日車(2227)，旗下NISSAN、INFINITI雙品牌以1萬5601台年減12.6%，市占率7.4%。

此外，上半年進口車占整體市場過半，市占率達50.1%，前6月總掛牌數達10萬4998台，比去年同期增長9.6%優於國產車；其中，和泰車旗下的TOYOTA進口車在RAV4續旺領軍，今年TOYOTA進口車前6月銷售共2萬7181台，年增19.1%；和泰車旗下豪華進口車LEXUS品牌，前6月銷售共1萬1567台，年增16.9%，總銷售量僅次於BENZ的1萬3861台。

(時報資訊)