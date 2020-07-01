蔡英文總統聲稱監委名單絕對比前總統馬英九好、更有進步性。對此，馬辦則回擊，馬英九兩次提名的監察院長均非國民黨籍，監委多為無政黨色彩人士。民進黨台北市議員王世堅則表示，馬英九最沒資格在監察委員提名講任何話，過去馬英九監委提名是充滿報復性，是要對馬英九個人做掩護！

對於監委名單，蔡英文說此次監委提名名單比馬更好、更有進步性，她並沒有刻意縮短立委的審查時間，希望朝野立委能做實質審查，儘量避免政治操作。馬辦回嗆表示，馬兩次提名的監察院長王建煊與張博雅，均非國民黨籍，監委多為無政黨色彩人士，反觀蔡英文第五屆監委補提名、第六屆監委提名，都以黨派利益、擴張權力為考量。

王世堅在臉書指出，過去由賴清德與王世堅等民進黨籍89位立委連署向大法官提出聲請釋憲，2007年大法官釋字第632號：總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許。

他說國民黨阻撓監察委員提名破壞憲政體，這完全是師出無名，國民黨無法取得社會認同，毫無正當性！而馬英九最沒資格在監察委員提名講任何話，過去馬英九監委提名是充滿報復性，是要對馬英九個人做掩護！

(中時電子報)