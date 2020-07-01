法務部行政執行署彰化分署今天舉行國內有史以來最引人注目的查扣物法拍賣。其中一件標的物，就是9年前查扣自詐騙集團首腦的，市價高達1900餘萬元的藍寶堅尼「小牛」超級跑車，上午現場未定底價，湧進大批民眾現場喊價搶標，盛況又如夜市叫賣，民眾情緒超high，最後出現1名神秘男，直接喊出455萬元，經拍賣官確認3度無人繼續喊價，終於落槌定拍引起如雷掌聲驚呼。

今天法務部行政執行署彰化分署的拍賣會超吸睛，法拍標的物中包含3輛汽車，其中一輛是僅跑2萬多公里，市值近2000萬元的「小牛」藍寶堅尼超跑、R350 CDI AMATIC賓士休旅車，都是彰化檢警2011年所破獲的東南亞電訊詐騙集團曾姓首腦所有，經全案三審定讞，才能開始處理扣押贓物。

這次彰檢囑託拍賣的3輛車都是刑事確定判決所認定的贓物。其中小牛藍寶堅尼和曾姓主嫌在2011年8月間，利用向大陸地區人民所詐得鉅額人民幣，藉由澳門賭場賭博兌換籌碼，將人民幣變更為港幣後，再藉由地下匯兌洗錢入台，直接以1900萬元現金在台中向車商購買；賓士休旅車則是在2011年8月間同樣以400萬元現金所購買，隨著曾嫌落網，同年2輛車皆被彰化檢方查扣至今。

主任執行官胡天賜表示，2輛車雖是2011年出廠，但曾嫌買沒幾個月，就遭檢警扣押，其中「小牛」里程數更僅2萬4千多公里，日前為進行拍賣而試車時，發現超跑、百萬賓士休旅2輛車，不論性能或外觀狀態均極佳。

(中時電子報)