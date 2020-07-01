被稱為「早餐店殺手」劉女表示自己沒有犯罪，沒有做錯事情。(黃捷攝)

「世界豆漿大王」莊姓負責人無奈表示，劉女提告內容都不是他說的。(黃捷攝)

劉姓女子四處應徵早餐店、小吃店，工作時後卻擺爛，遭解僱後再申請勞資調解索賠，多次得逞引發爭議，就連永和名店「世界豆漿大王」都受害。劉女不滿被稱為「早餐店殺手」，對「世界豆漿大王」莊姓負責人提告求償30萬元，台北地院今開調解庭，終告破局。

劉女2015年間向「世界豆漿大王」求職，但因工作擺爛、與客人起衝突，8天後就被開除，劉女事後提告主張非法解僱，求償近25萬元，但新北地院認為劉女確實不適任，店家解僱合法，僅須補付2天假日加班費、資遣費和少付的工資共1893元。

劉女過去就曾被報導，鎖定雙北地區早餐店、小吃攤，多次用相同手法申請勞資調解、提告求償，因此被稱為「早餐店殺手」，「世界豆漿大王」的判決曝光後，劉女不滿媒體再次引用該稱號，對莊男提告求償。

北院今開調解庭，劉女見媒體在法院大門外守候，竟打電話報警，讓趕來處理的員警感到很無奈；她後來還自行走出來表示，她不是公眾人物，她沒有犯罪，沒有做錯事情，要求不要公開她的照片、影片，否則提告；有媒體詢問是否覺得冤枉，劉女則說，全部都在訴訟中，現在還不能喊冤。

庭後，莊男受訪表示無奈，稱劉女指控他的內容都不是他說的，讓他感到很訝異，相信司法、社會自有公評，雖然不想浪費社會資源，但沒有做的事，不可能接受求償，與劉女的勞資糾紛都是很久以前的事，不便再多說，平常心面對。

莊男並說，劉女其實是個有聰明才智的人，如果能用在對的方向，相信她能得到更大的成就、報酬。

(中時 )