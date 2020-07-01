香港東網報導，今日(7月1日)是香港主權移交大陸23週年紀念日，也是港區《國安法》及《國歌法》生效後，首個七一升旗禮。中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥連同官員，以及3名前特首董建華、梁振英及曾蔭權，今早近8時到達金紫荊廣場出席典禮。同時今年因為新冠肺炎疫情，升旗禮不設公眾觀禮區。嘉賓在升旗儀式完結後移師至會展出席酒會。

行政長官林鄭月娥出席七一酒會致詞時，提到港區《國安法》的實施是特區回歸以來最重要發展，亦是歷史性的一步，期間林鄭一度哽咽，指過去一年是她從事40年公職生涯最嚴峻的考驗，當中包括對她個人的攻擊，感謝家人和朋友的支持和關懷，令她相信難關總會過去。

林鄭表是她又指出，過去一年社會出現不斷升級的暴力，實施港區國安法是為了令社會早日回復和平，作出必要而及時的一步，相信立法將令一國兩制行穩致遠，重回正軌。

此外，大會安排在致詞前先奏大陸國歌，在席嘉賓包括林鄭月娥悉數除下口罩，一同唱國歌。這次酒會3名前行政長官董建華、曾蔭權和梁振英都有出席。但曾經因公職人員行為失當罪成立遭監禁、其後上訴取得平反的曾蔭權，無法如另外兩人一樣列席於主禮台。

(中時 )