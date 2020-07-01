沖天水柱襯托懸崖峭壁，與平靜無波湖水相映成趣。（李金生攝）

期待這處很紓壓、療癒的新景點，可以吸引兩岸的親子遊客群。（李金生攝）

位於金門島東南角的南石滬公園，比鄰料羅港、媽祖公園，原為花崗石礦場及碎石場。（李金生攝）

大家一起開口發聲，難得一見的啟動儀式。（李金生攝）

金湖鎮公所歡迎年輕情侶和鄉親來到這座十分夢幻的海濱公園，透過大喇叭「喊泉」傳達一生一世、相愛相戀的心願。（李金生攝）

大家一起開口發聲，難得一見的啟動儀式。（李金生攝）

縣府和金湖鎮公所希望具獨特場域風貌的景區，可與周邊景點串連成遊憩網。（李金生攝）

金湖鎮長陳文顧（中）期待新景點吸引兩岸親子遊客群。（李金生攝）

大喇叭「喊泉」加強消毒防疫，讓遊客玩得開心和安心。（李金生攝）

「喊泉」開放時間為每日9：00-17：00（7／9日起每周四進行設備保養維護，不對外開放使用)。（李金生攝）

全國首見的大喇叭「喊泉」今（1）日在金門有「迷你版張家界」之譽，宛如世外桃源的南石滬公園啟用。沖天水柱襯托懸崖峭壁，與平靜無波湖水相映成趣，在網友點擊率提前爆衝下，已成為遊客慕名走訪的打卡熱點。

金湖鎮長陳文顧表示，「喊泉」是依據互動式噴泉的概念，將透過大喇叭傳出的音量數轉換為加壓馬達的動力數，隨著聲量反應在噴泉的強度與高度，期待這處很紓壓、療癒的新景點，可以吸引兩岸的親子遊客群。

副縣長黃怡凱也表示，未來將由林務所協助綠美化園區，營造花前月下的浪漫地域氛圍，歡迎年輕情侶和鄉親來到這座十分夢幻的海濱公園，透過大喇叭「喊泉」傳達一生一世、相愛相戀的心願。

位於金門島東南角的南石滬公園，比鄰料羅港、媽祖公園，原為花崗石礦場及碎石場，1971年8月開始採礦，2002年1月1日因產能不符經濟效益而停產，轉型闢建為「南石滬公園」景點。

這座因為採礦留下懸崖峭壁，深鑿的礦坑也積水成湖，潔白花崗石與平靜湖水兩相烘托，呈現一種遠離喧囂，風塵不染的極度靜謐美感。縣府和金湖鎮公所希望具獨特場域風貌的景區，可與周邊景點串連成遊憩網。

金湖鎮公所說明，「喊泉」開放時間為每日9：00-17：00（7／9日起每周四進行設備保養維護，不對外開放使用)。收費方式：每次體驗限投新台幣10元硬幣1枚。若為孕婦、飲酒者、患有高血壓、心臟血管等疾病或健康狀況不佳者建議勿使用。12歲以下者宜由成人陪同。

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(中時 )