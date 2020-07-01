頭份市公所補助全市中小學裝冷氣全面啟用

謝明俊／苗栗報導

頭份市公所籌資4千萬元替全市16所公立國中小學裝冷氣，至今年5月全部完工，適逢近期連日高溫，新裝冷氣正好派上用場，讓頭份市成為國內少數享有冷氣教室的鄉鎮市，這項措施贏得許多家長感謝掌聲，頭份市長羅雪珠欣慰表示，很高興能讓全市學生能享有較好學習環境，希望師生充份利用。

頭份市公所補助全市公立國中小學裝冷氣，總共有12所國小及4所國中，每間教室裝置2台，共裝置736台冷氣，並且，為了節能省電，全部都選購第1級節能的分離式機型。

頭份市公所是在2018年間，通過計畫及預算審核，編列了4千萬元經費，補助全市16所國中小學裝設全新冷氣，由各校依本身需求提出概算，再各自招標採購。因最後總額超過預算，後來經與縣政府教育處協商，由教育處協助補足不足部分約近500萬元。

整個計畫從2019年7月開始執行，各校依本身需求執行招標發包施作，最早完的是新興國小，最後一所完工小學是建國國小，於今年5月正式完工。

近日適逢連續高溫，新裝冷氣正好派上用場，一名林姓家長就非常感謝頭份市公所在連續高溫來臨前完成所有冷氣裝設，讓家中小朋友免於在酷熱環境中上課，老師也更能盡心教學。

頭份市公羅雪珠很高興看到全市國中小學師生，能在更好的環境下學習，她也呼籲企業能資助師生電費，讓新裝冷氣能充份發揮功能。

(中時 )