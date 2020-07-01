受惠建商、保險業「兩強」進場買地大發威！2020年上半年土地交易市場亮眼。根據第一太平戴維斯今（1）日公布最新統計，上半年土地交易金額達到1625億元，比去年同期大增15.5％，寫下近10年來，創下十年新高紀錄。

土地市場交易熱度維持不墜，第一太平戴維斯統計，2020年第2季大型土地及地上權交易(單筆交易3億元以上)金額為796億元；累計上半年土地交易金額達到1625億元，寫下近10年來，上半年交易規模最大量。

至於商用不動產市場，交易動能則維持低檔，第2季成交金額為175億元，年減率43％，合計上半年交易金額為331億元，比2019年同期大幅減少38%。

土地市場呈現兩強鼎立的態勢，建商及保險業積極佈局土地庫存，上半年投資金額分別達到747億元及726億元。

今年上半年的比重觀察，保險業有超過9成5的投資金額，配置在土地及地上權，金額達到726億元，反觀同時期的商用不動產投入則僅有25億元。

多個的指標土地及地上權標售案，包括世貿三館地上權、國揚大南港案以及國泰營區地上權案則分別由南山人壽、富邦人壽以及全球人壽拿下，且都有2家以上壽險價的情況。

這也反應目前市場上大型商用不動產投資標的釋出有限，為追求更高收益率而向不動產業上游邁進，再加上做為A級辦公室市場大房東的保險業，看好未來台北市辦公室租賃市場中長期發展，進而積極投入商用不動產開發案。

(工商 )