台北市長柯文哲（中）1日出席第一果菜市場、魚市場改建動土典禮。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市府1日舉辦「第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程」動土典禮，市長柯文哲致詞時直言，20年前就說要改變市場，但過去市長都不喜歡去處理，因礙於攤商多、利益糾葛，並酸「市政不是剪綵才要做，過去果菜、魚市場剪綵都不會是我」，市政該做就要做。

柯文哲表示，市場改建是台北事證的重點，台灣若要成為文明國家，市場、夜市一定要改建，不能有蟑螂等髒亂情形，但過去市長不喜歡去處理，因為攤商利益糾葛很多，要大家全部同意是不可能，就算1日開工仍會有小爭議，但他當市長，該做什麼工程就做。

柯自豪說，以前公園要做第一計畫時，公務員常說沒錢，但他還了570億元，他會跟公務員直說「我錢可撥給你，但就怕你做不完！」隨後公務員就不敢拿這些話搪塞他，他也不會期望一定要自己剪綵。

新工處工務科長郭俊昇表示，第一果菜批發市場於1974年啟用營運，至今已45年，為全國最大規模批發市場，主要供應雙北需求；另相鄰的魚類批發市場於1975年完工，為全國最大消費的魚類批發市場，迄今亦營運逾40年。

郭俊昇說，目前2家市場均面臨卸貨場地和停車位不足、設備老舊、環境髒亂、銷售通路多元化及消費習慣改變等課題；另消費者需求多樣化、低溫物流技術快速發展與普及，造成北市漁產運銷結構性轉變，在因應轉型需求前提下，同樣有改建的迫切需求。

新工處工務科一果工務所主任陳國偉說明，2市場的契約總價金約150億餘元，並含後續土建擴充，預計2029年4月完工，已於今年2月15日由中華工程公司獲最優評選，預定於明年4月中完成中繼市場，明年6月攤商搬遷至中繼市場繼續營運。

新工處表示，第一果菜市場、魚市場改建案完工後，除保留原舊市場拍賣與零批機能外，將提升市場品質與衛生管理，優化物流效率、集貨、配送服務，更將日本市場管理冷鏈物流概念導入台灣，並兼具觀光與美食，建構出台北美食文化、新市場、新地標。

(中時 )