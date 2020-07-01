依照衛福部疾管署統計，在台灣結核肺仍是最重要的傳染疾病，每年新發個約有8千多人，因結核肺死亡的個案也近500人。苗栗縣衛生局呼籲民眾，更應關注結核病及潛伏結核感染，把握黃金時機，照顧自己健康，同時也保護身旁的人。

衛生局表示，「潛伏結核感染」指感染結核後，結核菌在肺部被肉芽組織包覆住，在免疫力充裕階段不發病的狀態。潛伏結核感染者，一生約有5至10％發病成結核病的風險，在未發病之前，給予適切的潛伏結核感染治療，即可有效減少9成以上發病機會。

依據疾管署研究顯示，未接受治療的結核病個案，平均每年會使10至15名接觸者受到感染。針對結核病患接觸者，以及本身具有容易造成結核病發病危險因子的族群，如：長照機構內老年人、高發生率的山地原鄉居民及矯正機關收容人等族群，予以推動潛伏結核感染篩檢與治療策略，以更強而有力的預防措施，先行前置作業，降低未來結核病發病的可能性。

衛生局強調，結核病是可預防可治癒的疾病，潛伏結核感染者雖不具傳染力，但為維護自身及親友的健康，呼籲民眾被通知為結核病接觸者，請踴躍配合衛生單位進行潛伏結核感染檢驗及治療。為了吸引民眾重視，衛生局推出「戰勝潛令肺結核，贏得健康抽大獎活動」希望民眾踴躍參加。

(中時 )