國民黨立院黨團28日突襲立法院，為抗議前總統府祕書長陳菊接任監察院長，搶占立院議場，破壞門鎖和玻璃門，甚至爬上主席台噴上「監委酬庸、拒絕背書」，由於立院議場是歷史建築，對此，北市府文化局29日發函給立法院了解受損情形，如有無法修復或傷及古蹟結構的情形，將啟動會勘處30萬以上200萬以下罰鍰。

立法院2017年6月經北市府指定為市定古蹟，議場獲登錄為歷史建築，建物擁有百年歷史，過去議場就曾因「勞基法」修正案遭時代力量前立委徐永明、黃國昌等人破窗而入，文化局副局長田瑋說，當年因時代力量自行掏腰包將門窗修好，也未傷及古蹟本體，因此未追究，若這次議場內，損壞程度有到不能修復的情形，將會啟動會勘。

田瑋表示，如有「故意」毀損事實，或傷及建築物結構，將依文資法處30萬以上200萬以下罰鍰；若傷及議場外古蹟，就不會考慮是否為「故意」，將立刻去備案，恐違反文資法處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬以上2千萬以下罰金。

(中時 )