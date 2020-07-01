高雄市長補選民進黨參選人陳其邁1日出席興達港區漁會漁民節慶祝大會。（林雅惠攝）

港版國安法於香港主權移交中國23周年前夕通過，對此，投入高雄市長補選的民進黨參選人陳其邁1日出席興達港區漁會活動時受訪表示，這是對香港的民主法治嚴重的傷害，恐怕會造成整個香港民主的倒退，也證明中國一國兩制50年不變的謊言。

陳其邁表示，未來他假如有機會擔任高雄市長，在包括整個人道的救援，將提供自由安全的一個環境，好好的照顧香港人，他會跟中央密切的合作，也會提供必要的援助，讓香港人在高雄可以住的安心，可以自由自在享受台灣民主的生活。

陳其邁指出，香港人在追求民主自由的道路上並不會寂寞，「任何的場合任何的時間我們都會持續地聲援」，要替他們加油，追求民主自由的道路上台灣跟香港人同行。

陳其邁強調，對香港的事務他一向非常關心也非常熟悉，也一向對於香港民主法治的立場、支持香港人、撐香港的民主自由，他一向立場非常堅定，這個不會改變，所以若他未來擔任市長，他會跟中央一起合作，共同來照顧香港人。

(中時 )