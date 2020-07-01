抗議中火重啟燃煤機組，中市議員羅廷瑋絕食靜坐至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，醫師蔡明忠診斷羅已經有熱衰竭症狀，強制將他送醫，羅在眾人攙扶下，癱軟起身。（黃國峰攝）

抗議中火重啟燃煤機組，中市議員羅廷瑋絕食靜坐至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，醫師蔡明忠診斷羅已經有熱衰竭症狀，強制將他送醫，躺在擔架的羅面露痛苦。（黃國峰攝）

抗議中火重啟燃煤機組，中市議員羅廷瑋絕食靜坐至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，醫師蔡明忠診斷羅已經有熱衰竭症狀，強制將他送醫。（黃國峰攝）

不滿台電違法重啟重啟中火2號燃煤機組，台中市議員黃健豪、羅廷瑋上月28日發起「抗灰保肺」靜坐抗議行動，29日下午起更絕食表達強烈訴求，黃健豪在絕食逾27小時後，於30日下午4點時昏倒送醫，羅廷瑋則在6名里長陪同下繼續絕食靜坐，而至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，台中市長盧秀燕也在近中午時分，勸說羅廷瑋保重身體，結束靜坐，稍後在蔡明忠的診斷下，有急性熱衰竭的症狀，於中午12點16分強制送醫。

(中時 )