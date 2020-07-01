抗議中火絕食48小時 羅廷瑋接近熱衰竭強制送醫 13:082020/07/01 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 抗議中火重啟燃煤機組，中市議員羅廷瑋絕食靜坐至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，台中市長盧秀燕、醫師蔡明忠等勸說羅廷瑋必需保重身體，結束靜坐。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 抗議中火重啟燃煤機組，中市議員羅廷瑋絕食靜坐至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，醫師蔡明忠診斷羅已經有熱衰竭症狀，強制將他送醫，羅在眾人攙扶下，癱軟起身。（黃國峰攝） 抗議中火重啟燃煤機組，中市議員羅廷瑋絕食靜坐至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，醫師蔡明忠診斷羅已經有熱衰竭症狀，強制將他送醫，躺在擔架的羅面露痛苦。（黃國峰攝） 抗議中火重啟燃煤機組，中市議員羅廷瑋絕食靜坐至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，醫師蔡明忠診斷羅已經有熱衰竭症狀，強制將他送醫。（黃國峰攝） 不滿台電違法重啟重啟中火2號燃煤機組，台中市議員黃健豪、羅廷瑋上月28日發起「抗灰保肺」靜坐抗議行動，29日下午起更絕食表達強烈訴求，黃健豪在絕食逾27小時後，於30日下午4點時昏倒送醫，羅廷瑋則在6名里長陪同下繼續絕食靜坐，而至今（1日中午）靜坐已超過72小時，絕食超過48小時，台中市長盧秀燕也在近中午時分，勸說羅廷瑋保重身體，結束靜坐，稍後在蔡明忠的診斷下，有急性熱衰竭的症狀，於中午12點16分強制送醫。 (中時 ) #熱衰竭 #強制送醫 #台中火力發電廠 #中火 #羅廷瑋 #抗灰保肺 #絕食 #靜坐 #高溫 #撤照 #燃煤2號機 #盧秀燕 #蔡明忠 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁競選團隊出爐 支持者看到名單大喊：贏了 - 政治 歐盟解封為何缺台灣 民進黨大老曝3點：陳時中卸責的最好說辭 - 政治 可能與台灣建交？「索馬利蘭」背景驚人！ - 政治 贊同國民黨佔領立院這訴求？2.3萬名網友投票結果令人吃驚 - 政治 哭窮裝可憐！她14年前揭扁弊案 今當假貴婦賴帳3千萬 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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