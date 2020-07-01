由丁噹擔任女主角的華語音樂劇《搭錯車》，2018年從台中出發， 一年半之內巡迴了12城市26場，在觀眾千呼萬喚下，將於2021年2月19、20、21日高雄衛武營歌劇院，2021年2月26、27、28日台北國家戲劇院登場，這也是台灣3度巡演。近來疫情雖然已經趨緩，但邊境管制尚未鬆綁，丁噹來得了嗎？相信音樂表示，「《搭錯車》本是原訂計劃，屆時也會配合相關規定」。

丁噹在《搭錯車》成功演繹追求夢想掙扎與挫折的阿美，將苦情、孝順的角色演得到位，被網友封為「全民女兒」，這兩年來陸續登上台中、台北、高雄、廈門、多倫多、溫哥華、上海、南京、武漢、北京、新加坡、馬來西亞等城市的表演最高殿堂。

再次返回北高二大表演殿堂，丁噹也準備好特訓計劃，她說：「最近也開始保持一週三次的跑步，每一次5公里，還有瑜珈、皮拉提斯的練習，以維持好體力！」她說：「這兩年大家一起到各城市巡演已經26場，感情很好，很想大家，在今年年初度過疫情之後，很珍惜這次能再相聚，再次把感動帶給觀眾。」

振興三倍券7月1日開始開放申請，7月15日起開始使用，以及200萬份限量的藝FUN券都可用於購買《搭錯車》門票，歡迎劇迷踴躍使用，門票將於7月18 日中午12:00 ibon售票系統門市和網路感動開賣。更多丁噹和《搭錯車》的相關資訊，請關注丁噹及相信音樂官方臉書、微博、微信。

《搭錯車》台灣三度巡演2021年2月好評返場高雄、台北最高殿堂。（相信音樂提供）

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