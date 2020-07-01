司法院職務法庭判決監察院彈劾檢察官陳隆翔案不受懲戒，陳回應時表示自己受約詢時的程序保障連被告都不如，據流出的監察院約詢錄音譯文，監委高涌誠、蔡崇義除了逼問陳「案件可以重新起訴嗎？」，接著就是一連串的嘲諷，幾次打斷陳隆翔的陳述。

據悉，高涌誠開宗明義就告訴陳隆翔「段宜康段委員他就來了嘛，來了，你說我們能夠說案子，噎，案子沒問題，檢察官處理得都很好，然後案子就踢掉，你覺得可以嗎！」。

接著，高、蔡2位監委一直逼問陳隆翔為什麼沒有傳喚林滄敏？以及案子「現在怎麼辦」？高不諱言的說「我現在在想，是要找你討論，說你覺得這個案子要怎麼解決，就我們現在去糾正彰檢，叫彰檢現在去宣告沒收，然後想辦法看李淑惠那邊東西還在不在，叫李淑惠交回來，你覺得作檢察官，檢察官界啦，或說是彰檢啦，要怎麼處理這個案子」。

高甚至直言「我知道怎麼解決，從來沒有人用過，但是我相信你回去跳起來，或者是你在這邊就跳起來，刑事訴訟法420條第1項第5款，再審…」，並且告訴陳隆翔，「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審」。

據了解，職務法庭審理時，陳隆翔要求要公開審理，公開勘驗監察院約詢的錄音未獲同意，不過，在公開法庭上，雙方都同意譯文的內容正確；職務法庭最後判決陳隆翔不受懲戒。

(中時 )