民進黨高雄市長參選人陳其邁昨在臉書表示，「如果當選高雄市長，將會與中央地方一體合作，提供高雄的香港朋友必要的人道協助。」對此，民眾黨臉書批評，陳其邁臉書從2018年6月起超過20篇臉書文案，政見只有2句，這是真正落實「鍵盤撐香港」。

針對撐香港議題，民眾黨表示，毫無疑問，捍衛自由、法治、人權是生而為台灣人最重要的核心價值，在這件事情上不會有人例外，我們仍然要問，怎麼撐？民進黨至今仍然用模糊的「必要的人道協助」作為政見，但實際上，台北市已啟動專案小組協助港人移居，並建置專區網站，提供港人包括居留定居、就學進修、投資就業等相關資訊。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨團早已提出「港澳條例第18條」修法版本，希望將港人來台庇護問題法制化，實質幫助港人；而陸委會主委陳明通此前表態要修港澳條例施行細則，但人道救援專案仍沒有朝法制化方向走，沒有明確處理政治庇護問題，整體內容仍空泛，因此民眾黨團仍維持主張，要修法「港澳條例第18條」。

民眾黨表示，民眾黨、國民黨、時代力量等在野黨團都都支持「港澳條例」修法，因此我們呼籲，陳其邁身為民進黨的高雄市長候選人，除了口頭上「撐香港」之外，更應該向其黨中央強力建議修法。

(中時 )