本學期的8堂課裡，學生從人物設定到製作戲偶，細節上都頗用心。（主辦單位提供）

發表會現場，學手帶著親手打造的「英雄好漢」戲偶，分享一學期的經驗。（主辦單位提供）

「霹靂國際多媒體」為實踐布袋戲文化的傳承與教育，今年首度與台北科技大學合作，開設「創新思考」通識課程，講授布袋戲的發展史與現場實作，今舉辦成果展，學生變成「偶像」練習生，帶著親手打造的各式「英雄好漢」戲偶，分享布袋戲偶的創作理念。

活動特別請來資深操偶師貓叔（丁振清）、吳基福，詮釋傳統布袋戲偶生、旦、淨、末、丑等角色，人偶合一，維妙維肖的表演，讓學生驚呼連連，8周豐富的課程，包含戲偶人物設定、彩妝、服裝、道具製作，最後完成一尊戲偶，學生在講台上展演、分享布袋戲的人物設定與故事，活動過程說笑逗唱一應俱全，各組人馬大顯神通，最後由霹靂多媒體總經理黃亮勛選出優勝隊伍。

黃亮勛表示，霹靂期許能夠撒下布袋戲文化的種子，首度與北科大合作通識課程，帶入了布袋戲的實作、觀念以及歷史，期許透過創新與傳統的激盪，延續布袋戲文化，本學期的8堂課裡，學生從人物設定到製作戲偶，細節上都頗用心，期許未來能夠讓更多年輕學子認識與愛上布袋戲文化，從中培育發掘具有潛力的人才。

曾任教育部政務次長、現任北科大教授的姚立德說，素還真「掌握文武半邊天」，文是理論，武是實踐，期許同學能與素還真一樣，具有理論與實踐兼重的精神。

就讀工業設計系大二的馬來西亞僑生林美潔表示，自己從未看過布袋戲，在故鄉馬來西亞有皮影戲，但那樣的傳統技藝離年輕人很遠，這學期選了「創新思考」課程後，才得以接觸到台灣傳統布袋戲，和同學分工合作完成一尊戲偶，也對「傳統文化如何結合所學」，有了不同的想像。

(中時 )