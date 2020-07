美國總統川普近期不論選情與政務都陷入滿頭燒,除了美國疫情再次升溫、種族示威爭議未解之外,在司法戰上也未能阻擋白宮前國家安全顧問波頓出新書爆料,就連川普的姪女也要趁大選年之際出書爆料家族內幕。不過據紐約法官已對川普姪女的新書發布臨時禁止令,必須等到10日瑪莉‧川普與出版商出庭說明,才有機會出版。

美《國會山莊》報導,一名紐約法官對瑪麗(Mary Trump)的新書《太多,永遠不夠:我的家庭如何創造全世界最危險的人》(Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man)必須暫停出版,她與出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)必須於10日出庭說明,這對先前一再阻擋此書出版的川普與他的弟弟羅伯特‧川普(Robert Trump)而言,可謂暫時勝出。

羅伯特說,瑪莉違反2001年老佛瑞德(Fred Trump)遺產清算有關的保密協議,而老佛瑞德是川普與羅伯特以及瑪莉父親小佛瑞德(Fred Trump Jr)的父親。川普先前接受美媒Axios專訪時指出,根據保密協議,瑪莉不得透露家庭祕辛。

「野獸日報」先前報導指出,這本新書除了揭露川普家族分遺產的醜陋內幕之外,更詳細說明她當時如何扮演關鍵角色,替《紐約時報》提供有關川普財務的資料,「揭穿川普聲稱財富都是白手起家累積而成的說法,並揭露充斥逃稅手段的企業帝國」,紐時因這篇報導贏得2019年普立茲獎。

此外,瑪莉更控訴控訴川普在關鍵時刻忽略自己父親小佛瑞德酗酒成癮,一定程度上促使他的死亡。而瑪莉的父親、川普的哥哥小弗雷德原本是主要財產繼承人,卻也因酗酒引起心臟病發而去世。

對此,瑪莉的律師矢言立即上訴,並在聲明中指出,初審法院發布的臨時禁止令只是暫時的,但仍為事先限制核心政治言論,公然違反憲法第一修正案。

