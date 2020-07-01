美國總統川普近期不論選情與政務都陷入滿頭燒，除了美國疫情再次升溫、種族示威爭議未解之外，在司法戰上也未能阻擋白宮前國家安全顧問波頓出新書爆料，就連川普的姪女也要趁大選年之際出書爆料家族內幕。不過據紐約法官已對川普姪女的新書發布臨時禁止令，必須等到10日瑪莉‧川普與出版商出庭說明，才有機會出版。

美《國會山莊》報導，一名紐約法官對瑪麗（Mary Trump）的新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man）必須暫停出版，她與出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）必須於10日出庭說明，這對先前一再阻擋此書出版的川普與他的弟弟羅伯特‧川普（Robert Trump）而言，可謂暫時勝出。

羅伯特說，瑪莉違反2001年老佛瑞德（Fred Trump）遺產清算有關的保密協議，而老佛瑞德是川普與羅伯特以及瑪莉父親小佛瑞德（Fred Trump Jr）的父親。川普先前接受美媒Axios專訪時指出，根據保密協議，瑪莉不得透露家庭祕辛。

「野獸日報」先前報導指出，這本新書除了揭露川普家族分遺產的醜陋內幕之外，更詳細說明她當時如何扮演關鍵角色，替《紐約時報》提供有關川普財務的資料，「揭穿川普聲稱財富都是白手起家累積而成的說法，並揭露充斥逃稅手段的企業帝國」，紐時因這篇報導贏得2019年普立茲獎。

此外，瑪莉更控訴控訴川普在關鍵時刻忽略自己父親小佛瑞德酗酒成癮，一定程度上促使他的死亡。而瑪莉的父親、川普的哥哥小弗雷德原本是主要財產繼承人，卻也因酗酒引起心臟病發而去世。

對此，瑪莉的律師矢言立即上訴，並在聲明中指出，初審法院發布的臨時禁止令只是暫時的，但仍為事先限制核心政治言論，公然違反憲法第一修正案。

(中時電子報)