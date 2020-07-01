隨著中鋼7、8月內銷盤價續漲，為反應成本，下游的鍍鋅烤漆大廠燁輝(2023)也調漲7月內銷價格，有利於本業營運改善。加上第三季業外可望有處分土地利益進帳，第三季營運具有轉機。

中鋼7月熱軋每公噸漲450元，8月再漲900元；中鴻7月熱軋也跟漲800元；為反應上游漲價，鍍面鋼品大廠燁輝在6月內銷價格平盤後，7月也跟進開高盤，每噸漲1000元；加上大陸鋼價上漲，其大陸廠營運也可望好轉。

業外方面，燁輝今年以來持續處分屏南工業區數筆土地，預計第三季可認列處分利益約6.8億元，可望帶動營運轉盈。

今年首季鋼市不振，第二季也仍受到新冠肺炎疫情干擾；燁輝第一季淨損3.13億元，每股淨損0.16元，預計第二季虧損大致相當；第三季在業外認列處分屏南工業區獲利估約6.8億元，每股貢獻約0.35元挹注下，單季營運可轉盈，並有機會完全彌補上半年的虧損。

(時報資訊)