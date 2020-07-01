高通今(1)日宣布，推出全新高通Snapdragon Wear 4100平台，Snapdragon Wear 4100+與Snapdragon Wear 4100以超低功耗混合架構為基礎並專為新一代連網智慧手錶所設計，目前針對該平台的終端產品已經發表，將陸續問市。

高通表示，Snapdragon Wear 4100+平台奠基於高通經過驗證的混合方法，包含超高速的系統單晶片(SoC)，更智慧的常時啟動(Always On,AON)協同處理器。受益於12奈米製程技術，該平台的效能也較先前平台有顯著提升。這些強化功能可幫助客戶在互動、環景、運動和觀看模式下帶來豐富且升級的體驗。

穿戴式裝置產業在過去幾年成長力道強勁，且根據IDC預測，該產業發展速度將持續加快。隨著產業的擴大，穿戴式裝置呈現超細分的市場區隔，從成人、兒童到老年人，並搭配一系列專為運動、健康、通訊和時尚所設計的應用程式。

CCS Insight穿戴式裝置及XR資深分析師Leo Gebbie提到，已看到穿戴式裝置產業的持續成長並預期此趨勢將繼續發展，預計到2023年這個產業總值將超過300億美元。消費者越來越注重個人健康和養生保健，也將推動穿戴式裝置在2020年下半年後加速成長。

Snapdragon Wear 4100+以12奈米低功耗製程打造的高效能系統單晶片，整合改良後的CPU、GPU、記憶體、行動通訊數據機和相機子系統，加上專為數據機/定位與感測器/音訊提供的雙專用DSP，Snapdragon Wear 4100+架構大幅提升了先前平台的效能、連接能力、智能和功耗，進而提供消費者豐富升級的體驗。

高通表示，在眾多客戶中拔得頭籌的小天才和出門問問(Mobvoi)，這些產業領導廠商發表了以Snapdragon Wear 4100平台為基礎的智慧手錶，並將於今年下半年出貨。

Snapdragon Wear 4100平台支援Android開放平台和Google OS平台的Wear OS。Snapdragon Wear 4100+和Snapdragon Wear 4100已經上市並開始出貨。

(時報資訊)