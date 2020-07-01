小牛拍賣掀起轟動。（吳敏菁攝）

小牛拍賣掀起轟動。（吳敏菁攝）

小牛拍賣掀起轟動。（吳敏菁攝）

小牛拍賣掀起轟動。（吳敏菁攝）

法務部行政執行署彰化分署1日拍賣價值1900萬元的「小牛」藍寶堅尼跑車和400萬元賓士休旅車，掀起轟動，現場擠進300民眾，150張號碼瞬間掃光，在激烈叫買聲中，小牛被神秘黃姓男子「牽」走，賓士轎車則以77萬元結標。

這次標賣吸引不少行家，也有不少人是來看熱鬧，「沒看過這麼賣跑車的啊！來見識見識」，彰化分署特別情商彰化縣翡翠園地瓜茶生產合作社現場免費提供該社的專利產品包括臺灣芯茶、芯茶咖啡及芯茶奶茶給入場投標的民眾飲用。

彰化分署這次拍賣3台車輛贓物，最受矚目是藍寶堅尼，是曾姓主嫌於2011年8月間，利用向大陸地區人民所詐得鉅額人民幣，到澳門賭場賭博兌換籌碼，將人民幣換為港幣後，再透過地下匯兌，洗成新臺幣，以1900萬元現金購買，雖2011年間所購買，但是購買沒幾個月就遭檢警察扣，里程數僅有2萬4000多公里。

小牛拍賣，拍賣官以10萬元起標，掀起一陣興奮，第一次喊價50萬，但真的是差太多了，緊接著搶標到320萬元，最後神秘黃姓男子喊出455萬元，拍賣官3次確認無人再追價，拍板定案。

另台是賓士休旅車（R350 CDI AMATIC），是檢警破獲曾姓和通緝中的龔姓嫌犯為首的東南亞電訊詐騙集團時所查獲，當年8月間以400萬元所購買，經檢警所查扣，一開始喊30萬元，前仆後繼搶標加碼，最後以77萬元結標。

由於超跑一落地市面上就折3折了，這次拍賣價格，以近4折得標超開心，彰化分署主任陳亮才也表示，算是標出了好價格。

(中時 )