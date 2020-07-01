聯合國清潔能源部長會議（Clean Energy Ministerial, CEM）旗下能源管理工作組於1日在其官網公布2020全球能源管理領導力獎獲獎名單，遠傳電信榮獲「能源管理洞察獎」，成為全球第二、國內首家獲此殊榮的電信業者。

CEM能源管理領導力獎為聯合國清潔能源部長會議設立，宗旨在表揚全球能源管理傑出的國家與企業。遠傳落實國際能源管理系統(ISO50001)多年，憑藉卓越能源管理能力，成功為台灣爭取榮譽。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳持續努力優化網路，提升軟硬體效益，並結合雲端、大數據分析、AIoT等技術和應用，協助解決能源與環境問題。遠傳2019年加入GSMA 協會，攜手國際行動通訊領導業者，共同致力降低全球氣候變遷影響，同年亦加入科學基礎減碳目標(Science Based Targets initiative, SBTi)，成為亞洲第三家獲認證電信企業，積極響應聯合國SDGs永續發展目標。

遠傳在能源管理領域的長期耕耘，連續九年保持ISO50001有效運作，並持續改善能源績效，致力提升能源效率。其中最成功的案例就是遠傳內湖總部大樓，已連續15年用電逐年下降，累積節能率高達57%，優異的表現足以証明只要有心，技術和管理方法可以克服既有限制，甚至不必犧牲應有的舒適度。

此外，即將落成的板橋TPKC雲端運算中心結合最新智慧科技，如機房風牆冷卻系統、智能新風系統等有效提升能源使用效率，突破原始設計障礙，通過台灣建築中心「鑽石級綠建築」認證，為國內雲端資料中心最新成功範例。遠傳本次獲獎成功除展現台灣企業優異的能源管理能力，更期望成為全球企業的優良範例。

(工商 )