許瑋甯、曾國城等主演《我的大老婆》舞台劇將於本週首演，這是許瑋甯出道以來首齣對外公演的舞台劇，她壓力大到自爆：「每兩天就做一次惡夢，不是夢到正式舞台上講錯詞，就是掉劇本。」然而現實生活中目前還沒有狀況發生，她也期待本周台南首演的到來。

她坦言，排練時每天需具備高情緒、高密度的能量，常排練結束就感到虛脫，「每次的排練都要求演員全方位感官吸收與釋放的力量來真的，也因為這樣的魔鬼訓練，才能夠訓練到培養出最直接的反應演技，都內化到身體裡成就了表演。」昨天最後一次排練結束，她在IG上分享排練後的疲態，對於近2個月密集相處的劇團時光，以及即將到來的正式演出，許瑋甯：「開心緊張興奮，卻也開始有點捨不得。」

1日是《我的大老婆》另一名女主角姚坤君生日，男主角曾國城忙完整天的電視節目錄影，趕在晚間以「特派外送員」的身份登場，遞上蛋糕給予美好驚喜，讓同時身為台大戲劇系教授的姚坤君又笑又跳。

范乙霏透露在《我的大老婆》劇中正宮（許瑋甯、王琄、姚坤君 飾）、小三（范乙霏 飾）都在夏天出生，而在劇中各種辛辣個性、姣好身材一覽無疑。范乙霏虧曾國城在劇中一次招架9種不同類型的女性：「這個老公很上火。」

果陀劇場．兩性舞台喜劇《我的大老婆》由導演梁志民執導，金鐘帝后曾國城、許瑋甯、王琄，攜手實力派演員姚坤君、范乙霏領銜主演，共同探討兩性關係與女性的自我追尋，原訂本劇上半年首演，年初甫開賣便秒殺售罄、一票難求，因應疫情考驗，高雄、台北場次延期，本周末7月4日至5日台南文化中心首演，7月11、12日高雄至德堂巡迴，8月14至16日登上國家戲劇院。

身為金鐘影后的王琄、台大戲劇系教授的姚坤君更以劇場職人的角度，開設自我品牌創造與戲劇等相關課程，針對希望探索、挑戰自我的上班族民眾，以及對表演有熱忱的專業表演工作者，一起建立並提升自信、踏出舒適圈。

許瑋甯（左）和台大戲劇戲教授姚君合作《我的大老婆》培養好感情。（果陀劇場提供）

曾國城（左下）擔任最帥外送員，偕許瑋甯（右下）等人在《我的大老婆》排練場為姚坤君（中）慶生。（果陀劇場提供）

(中時 )