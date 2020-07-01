國民女友祈錦鈅健康清新形象深入人心，受新北市政府警察局的邀請再度化身女警拍攝宣導反毒影片，新北市政府警察局表示：「七月份暑假即將展開，為落實「青春專案」工作，採取多元化犯罪預防宣導方式，針對青少年保護製作反毒影片，由於前幾次的效果都很好，這次本局特別與小鈅合作拍攝一部結合耕莘護校、丹鳳高中及頭前國中等學校的熱舞社學生與本局少年警察隊、婦幼警察隊及土城分局等員警共同拍攝『2020青春洋溢、咚滋咚滋、跳起來！反毒健康操』，希望藉由青春洋溢的舞動，宣導「三不！二拒！」不吸毒丶不飆車丶不加入幫派丶拒當詐騙車手丶拒絕兒少性剝削，讓這個暑假拒絕犯罪，從你我做起。」

祈錦鈅扮演警花現場直擊販毒場景和警官一起演出短劇，生澀的警官三句台詞ＮＧ好多次頻頻笑場，雖是非專業的演出，但卻十分認真，讓網友大讚新北市的警官男的帥、女的美，都是超高顏值。飾演買毒的温宸昕警官笑說：「塞在兒童遊樂設施裡賣毒這劇情好搞笑，拍到腳都麻了。」笑場王是警官陳駿烽：「印象最深就是櫂宇學長短劇秀英文那段，當時要正經地看著他的臉還要故作鎮定回應，光這片段就一直笑場起碼NG7、8次，真的佩服阿堯攝影師的耐心，自己是百分百的投入，把自己幻想成男主角，將最好的一面呈現在影片中。」

這次和新北政府警察局推出反毒健康操，代言人小鈅表示：「反毒這個主題很多青少年社會大眾應該都很熟悉，但還是要好好宣導一下，結合舞蹈是希望大家不要覺得「反毒」是刻板的主題，這次除了穿警察服、少年隊制服、也結合頭前國中、丹鳳高中、耕莘護校的學生制服，在影片中大玩變裝秀換了六個造型很過癮，拍攝參與人數超過200人，希望透過學生的參與，讓反毒議題更深入校園。要大大讚美丹鳳的制服真的很好看，有點像日本高校生！頭前國中的制服穿起來，自己也像國中生，因為身材嬌小沒有違和感。

新北市政府警察局更預告從7/2開始為期9週，會在祈錦鈅的臉書推出合作直播節目《警鈅來了》，透過祈錦鈅在網路的人氣，加強宣導暑期預防犯罪，在這直播節目將透過深入的訪談讓警務工作更被了解，也會看到警官們私底下的一面。https://youtu.be/asEL1dn-P94

新北市政府警察局 反毒健康操

祈錦鈅拍攝宣導反毒影片。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅拍攝宣導反毒影片。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅拍攝宣導反毒影片。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅拍攝宣導反毒影片。（固力狗娛樂提供）

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