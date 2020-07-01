裕國冷凍股東會爭議不休，前董事長即大股東楊連發日前發出聲明表示，裕國董事長、董監事、總經理缺席6月24日股東會，由獨立董事黃盟祥為主席、卻提不出任何主席指派書，黃還宣布股東常會流會散會，導致裕國無法通過108年度財務報表，恐面臨全額交割甚而下櫃之風險，表示遺憾，並決定提告。

楊連發辦公室發言人林育廷表示，「會議現場沒有看到指派書，現場記者都可作證，記者及股東均有要求裕國於現場提供指派書供媒體及股東查閱，遲等不到出示。」

裕國行銷部副總鄒和笙出面喊冤，從沒有說過公司要賤賣牛肉。（圖／黃耀徵攝）

對此，裕國回應，「董事長（楊育偉）早上突然感到身體不適，因而臨時至醫院檢查，因此請獨立董事黃盟祥當任代理主席。」楊育偉委任律師黃映智則說，「當天有提出給記者看，可能沒有拍到而已，至於股東會流會，公司將提請董事會決議，盡速擇期再次召開股東會。」

楊連發另提出三大質疑，「一、裕國公司行銷部鄒副總特別指出，庫藏牛肉將以低於市價的方案賤賣給德昌食品公司，讓德昌食品公司賺取鉅額價差。二、新團隊上任後，便結束裕國營建部門，恐讓楊長杰的德金營造大賺管理費。三、董事長楊育偉上任後便物色數佰萬至千萬的跑車，擔心未來跑車費用恐由裕國公司埋單，大啖裕國的股東利益。」

裕國行銷部副總鄒和笙本人則無奈地強調，「我並未與楊連發一派有過接觸，也未說過將以市價賤賣牛肉云云，前董事長楊連發任職期間我在南投加工廠任職，未有過接觸，前任董事長自己兼任牛肉部門副總，不清楚為何要拿我出來做不實言論。」

另外就結束裕國營建部門及楊育偉購買千萬跑車，黃映智則鄭重否認，都與事實有嚴重出入，會跟董事長討論針對不實指控將依法提出告訴。

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(中時電子報)