非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）媒體《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）報導，總統比希（HE Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台。外交部下午3時30分將舉辦索馬利蘭議題的新聞說明會，由外交部長吳釗燮主持。

索馬利蘭位於非洲之角，1991年自索馬利亞獨立，面積13.7萬平方公里，是台灣的3.8倍，是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，人口也有350萬。因為索馬利亞主權的關係，索馬利蘭至今幾乎未有國家和國際組織正式承認，但與英國、衣索比亞、比利時、加納、南非、瑞典等國有來往，但是索馬利蘭「政府」的運作是一個「獨立政治實體」，也擁有自己的軍隊與護照。

《索馬利蘭紀事報》報導，索馬利蘭與台灣的關係已經發展了一段時間，其中包括台灣政府代表團和外交與國際合作部長對東亞國家的高級別訪問。雖然索馬利蘭派駐台灣代表的人選還沒確定，但可以肯定的將會是索國外交團隊的一員。

(中時 )