台北居大不易，想在台北市找到喜歡又能力可及的地段置產，北投是公認CP值最高的選項。專家指出，北投環境鬧中取靜又不失便利性，住宅均價更幾乎只有大安區的一半，加上相較於同屬郊區且價位相近的文山區，北投的資源更豐富，發展題材也更多元，確實是換屋、置產，或首次買進台北市的首選。

根據實價登錄資料統計，近一年台北市的整體住宅均價已來到每坪59.4萬元，房價最高的前三名依序為大安、中正與信義區，其中又以大安區均價最高，單價達85.3萬元，反觀位處郊區的北投與文山區，住宅均價大多落在每坪45萬元左右，不僅房價只有大安區的一半左右，也比全市住宅均價每坪便宜近15萬元。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，台北市中心房價居高不下，讓許多想入住台北市的購屋民眾，只能往門檻相對低的郊區找尋，進一步帶動區域房市買氣升溫，去年一整年乃至今年第1季台北市的前五大房市交易熱區之中，位處市郊的北投、文山、內湖3區也全部都榜上有名，顯示郊區購屋已成趨勢。

除了價格優勢，郊區因其先天的高綠覆率環境，尤其受到退休與北市蛋黃區換屋族青睞，但以北投、文山、內湖等北市三大郊區來說，內湖雖然位置條件、交通便利性與生活機能都最佳，但房價也最高，而軍公教最愛的文山區，房價雖然與北投差不多，發展性相對不足，若論發展潛力與購屋CP值，則仍以北投最佳。

北投站房價親民好入手。/圖由業者提供

以整個北投房價最低的新北投溫泉路為例，最新住宅均價僅每坪39.5萬元。該路段鄰近捷運新北投站，附近公園多、綠覆率高，還有以綠建築聞名的北投圖書館，以及北投市場、薇閣中學與三軍總醫院北投分院等設施，生活與交通機能都非常便捷，3字頭的房價就吸引不少想用親民價入手北市門牌的民眾。

陳傑鳴表示，想在北市購屋置產，北投是可以多留意的區塊。除了價位，以及北投離塵不離城的區位條件、保值性強的區域特性等因素，相較於內湖與文山區，北投的氣候更穩定，是雙北地區相對空氣品質較佳的行政區，在目前空氣品質日益低落，而民眾對居住品質要求愈來愈高的時代，優勢更容易被凸顯。

此外，隨著社會邁向老齡化與少子化，對於年齡漸長的退休族而言，北投也是退休置產的絕佳地點。專家指出，民眾購買退休宅的考量首推醫療，但能滿足自住剛性需求的購屋條件也不可或缺，像是住宅周邊的散步空間、採買日用品等生活機能等，交通便利性也相當重要，而上述條件，北投一樣也不缺。

值得一提的是，高綠覆率與環境清幽雖然是北市三大郊區的共通條件，但北投區境內有陽明山國家公園坐落，豐沛的自然與休閒資源卻非其他兩區所能比擬，加上北投的醫療資源完整，包括台北榮民總醫院，以及許多醫療中心、醫護院校均位於北投，就連未來的士林北投科技園區，也將以生技醫藥產業為主軸。

業者指出，北投擁有「北巿最後重劃區」之稱的北投士林科技園區開發題材加持，有機會仿照內科經驗，帶動周邊的商辦與居住需求。尤其淡北道路開發案環評已在今年元月通過，交通利多增添北投新動能，近年已可見到包括華固、國泰、長虹、潤泰創新，乃至於高雄的巴巴事業等大型建商卡位，長線受到市場看好。

而根據台北市2月份的實價登錄資料，擁有眾多發展優勢但房價相對親民的北投區，近期正默默展開補漲行情，且漲幅高居北市12個行政區之冠。與去年同期交易價格比較，北投區今年房價漲幅高達16.1%，不僅大幅領先第二名中山區的8%，以及南港區的7%，就連高度發展的新北市各區也望塵莫及。

北投的綠覆率高、人口密度相對較低。/圖由業者提供

業者指出，北投的綠覆率高、人口密度相對較低，因目前正值新冠肺炎防疫期而成為民眾安心居住的首選，並磁吸不少跨區客源，加上目前北投仍有不少平價路段可以買房，即便是高級住宅群聚的奇岩重劃區，房價也比市中心便宜許多，除了首購、換屋、退休等自用需求民眾，也吸引不少高資產族群進場。

(中時電子報)