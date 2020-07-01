前總統李登輝，今年2月因喝牛奶嗆到住院。(圖/本報資料照)

高齡98歲的前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，而住進台北榮總醫院，他的最新病況近日曝光！有媒體報導指，李登輝先前出現肺積水狀況目前已排除，但身體檢查數據都屬「低標」，醫療團隊正努力讓李前總統器官功能穩定，而李聽到「關鍵字」，眼睛竟會發光。

李登輝辦公室主任王燕軍今年2月回應外切詢問時曾稱，李的肺浸潤轉換為嚴重肺炎，顧及心臟問題只能使用功效較弱的抗生素進行治療，並已穩定緩慢恢復中；他當時表示，李前總統的意識清楚可簡單表達，但體能較虛弱。

而據《風傳媒》昨6月30日報導，李前總統目前病情，比較麻煩的是「就算開很好的藥，李登輝的身體也受不了」，因其嗆到後造成肺浸潤、肺積水，加上曾得過肺結核雖已痊癒，卻又因心臟病緣故，肺臟壓迫到心臟。好在經醫療團隊努力下，積水狀況排除，雖插鼻管，目前意識清楚。

報導也指出，知情人士曾透露，李登輝目前躺在病床上，但眼睛閉著聽到關鍵字「牛」，眼睛會為之一亮，或許與「源興牛」有關。

據《中時》2018年報導，許多人或許不知道的是，李登輝退休以三芝故居「源興居」將台灣和牛命名「源興牛」，在李登輝領銜下有關解密台灣「源興牛」基因論文，當年2月登上日本畜產學界權威學術期刊「日本畜產學會報」。李登輝當時受訪表示，日本和牛交配玩之後，就是真正的和牛，也就是和牛的祖先，現在變成台灣的牛，現在要推廣這些牛。

據了解，李登輝自2月住院後，實際上出入醫院多次，最近一次是在6月25日住院，王燕軍曾向本報表示，李前總統住院後，目前狀況穩定。

(中時電子報)