25歲陳姓男子因長相不討喜，上網路交友平台常被打槍，遂盜用網路正妹照片，假冒異性與女生聊天交友，之後先藉口姊妹淘交換裸照建立關係，再一人分飾兩角，以數百元至數千元價格，佯裝女性媒介少女與自己性交易，偷拍性愛影片，檢警查出，共有10少女受害，最年輕是國小女生，陳男一度被收押。台北地檢署今依違反《兒少性剝削》等罪起訴陳男。

檢警調查，陳男自去年開始，想透過交友軟體SayHi認識女生，但疑因長相原因，一直被異性拒絕，想約砲也被打槍，靈機一動，改用女性身分註冊，上網找女生聊天。

陳男發現對方是小女生，即以「姊姊」身分，取得對方信任後，以網路上裸露照片，誘騙少女交換裸照，另佯稱介紹賺錢機會，媒介少女與自己性交易，陸續有4、5名少女上鉤，事畢陳男支付每人數百元到數千元性交易費用。

陳男另利用與少女性交易過程，偷拍性愛影片，今年3月陳男以性愛影片，恐嚇少女約砲，被害人報警後，檢警搜索陳男住處，查扣被害人裸照、影片及對話紀錄，並從中找出10位被害人，今依法起訴陳男。

(中時 )