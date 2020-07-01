振興三倍券今開放預購，北市府加碼敬老愛心專案，消費補助1千元，從7月1日至31日，每天下午2點到4點可在里辦公室申辦，但有里長反映，長者一早就來到現場詢問，得知要花3000元，還要等8天才能回饋，就紛紛打道回府，而下午2點至4點也是長者午休時間，痛批北市府不知民間疾苦。

松山區慈祐里長李祖民說，長者的習慣都是到傳統市場買菜，要累積消費3000元，等8天才能再到超商回存，讓許多長者無法接受，要改變長者用現金的習慣也很難，且長者有「勤儉」的觀念，通常不會到超商和超市消費，要振興北市經濟，可不能拿長者來開刀。

李祖民還說，北市府指名里辦公處在每天下午2點至4點可受理，但長者起床時間早，通常都是日行性活動，下午是午休時間，今早有許多長者已前來詢問，得知要先花錢，而且非現金，罵聲連連，寧可等到15日到郵局領取振興券。

信義區中行里長林美君也痛批，決策者每每想到什麼就做什麼，完全不普及宣導，推出完全不貼心不便利的消費方式，還要里長自已整理資料向民眾解釋。

(中時 )