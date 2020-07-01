白沙屯媽祖進香7月5日啟程，通霄警方宣布交管措施。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯媽祖進香7月5日啟程，通霄警方宣布交管措施。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香9天8夜活動復辦，將於7月5日凌晨2時15分出發，媽祖起駕與回鑾時，會有大批人潮與車潮湧入苗栗縣境，為紓解進香車潮壅塞，通霄警分局1日宣布交管措施，請民眾注意。

白沙屯媽祖進香7月5日從苗栗縣通霄鎮出發，行經苑裡鎮、台中市、彰化縣至雲林縣北港鎮朝天宮進香，並於7月9日清晨5時15分進火後回鑾，預計於7月12日上午7時許進入苑裡、通霄後，下午約3時許抵達通霄鎮通灣里慈后宮駐駕，7月13日上午7時再由慈后宮出發，下午3時20分返回白沙屯拱天宮回宮安座。

通霄警分局說明交通管制措施：

第一時段管制時間：

7月4日下午2時至7月5日凌晨3時：台1線南下車道123.6公里（台61線西濱快速道路橋下）至124.8公里（啟新國中天橋）封閉，南下車輛改由台61線白沙屯匝道續行南下。

7月5日凌晨1時至4時：台1線127.4公里處北上車道封閉，禁止車輛由台1線北上，改由台61線新埔聯絡道續行北上、台61線新埔聯絡下台1線北上路口封閉，禁止車輛由台1線北上。

7月5日凌晨3時至7時：台1線131.6公里與通霄鎮中山路路口處北上車道封閉，禁止車輛由台1線北上、台1線132公里北上車道封閉，改道由台61線通灣聯絡道續行北上。

第二時段管制時間：

7月12日上午8時至24時：台1線130公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

第三時段管制時間：

7月13日上午6時至下午6時：台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

通霄鎮白東里海濱路、後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海濱路、通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、通霄鎮白東里拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮媽祖廟前，於7月4日下午2時至7月5日清晨4時、7月13日上午6時至下午5時實施道路交通管制。

管制期間白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入。白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線南下車道123.6公里(台61線西濱快速道路橋下)、台1線與拱天路口、台1線與拱天宮牌樓路口及台1線與啟新路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

警方提醒，車輛駕駛人不遵守交通管制規定者，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定處罰。

(中時 )