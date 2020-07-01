遠傳門市7月1日舉辦「夏日手機大賞」活動，購買Samsung S20系列、Sony Xperia 1 II等5G手機，或選購遠傳獨家Vivo Y5或HTC Desire 20 pro等指定機款，新申辦、續約或是攜碼的用戶，搭配遠傳資費方案，享有YouTube Premium免費2個月、最高享900元的Google Play購物金!。

遠傳表示，入手5G手機，可再贈1,000點Google Play Points，直接升等為黃金會員，等於總價值1,558元的優惠直接帶走。

遠傳的「夏日手機大賞」活動，提供用戶購買指定5G手機將獲贈900元的Google Play購物金，可用來購買Line貼圖、遊戲虛寶或是付費APP。

至於日漸受用戶重視的YouTube Premium功能，則是在YouTube的影音服務上提供用戶零廣告、YouTube Music及離線聆賞的功能。而著重回饋的手遊玩家，則可以透過成為Google Play Points黃金會員。

(工商 )