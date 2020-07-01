澳洲下令第二大城墨爾本以北近郊將重啟封鎖一個月，影響居民約達30萬人。因近日新冠病毒感染人數急增，促使當地政府趕緊採取行動以遏止第二波疫情出現。

自周三午夜起，墨爾本附近逾30個市郊將重新實施限制，意即居民必須待在家中，除了購買日用品、看診、上課、工作、看護與運動之外，其餘時間不得外出。

墨爾本所屬的維多利亞州單日感染人數在過去兩周呈現兩位數的增長，引發當地政府憂心。該州周一共有75位新增確診病例，周二又增73例。

(工商 )