防第二波疫情 墨爾本郊區重啟封鎖令 13:442020/07/01 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲下令第二大城墨爾本以北近郊將重啟封鎖一個月，影響居民約達30萬人。因近日新冠病毒感染人數急增，促使當地政府趕緊採取行動以遏止第二波疫情出現。 自周三午夜起，墨爾本附近逾30個市郊將重新實施限制，意即居民必須待在家中，除了購買日用品、看診、上課、工作、看護與運動之外，其餘時間不得外出。 墨爾本所屬的維多利亞州單日感染人數在過去兩周呈現兩位數的增長，引發當地政府憂心。該州周一共有75位新增確診病例，周二又增73例。 (工商 ) #墨爾本 #第二波疫情 #感染人數 #當地政府 #封鎖令 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 戴口罩不只保命！專家爆「救經濟」效果驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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