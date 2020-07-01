勞動部為讓青年更掌握求職方向，推出「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年透過參加職業訓練學習一技之長，找到屬於自己的就業方向，訓練費用最高補助10萬，每月還有8000元的學習獎勵金，歡迎民眾報名參訓，找到屬於職場「薪方向」。

為因應疫情對青年就業造成的衝擊勞動力發展署桃竹苗分署與工研院及外貿協會，規畫數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技及國際行銷五大領域課程，讓想投身新興重點產業卻不知如何著手青年可先練專長再就業，降低新冠肺炎疫情對青年就業所造成的衝擊。

桃竹苗分署指出，產業新尖兵計畫歡迎15至29歲有訓練需求的待業青年報名參訓，費用由勞動部補助，每人最高補助10萬元，如參加重點產業及相關政策性訓練課程的青年，每月還可核發8000元學習獎勵金，最高可領12個月，等同參加「產業新尖兵計畫」者，有機會領到最高達19萬6000元的補助，但正在請領失業給付或職業訓練生活津貼者，不可重複再請領。

(中時 )