由日本NC Japan研發、NC Taiwan代理的策略戰棋手遊《鍊神之戰》今(1)日啟動事前預約計畫，並同步公開首支宣傳影片。

《鍊神之戰》是一款對戰型戰棋遊戲，擁有宏大的世界觀、立體感十足的美術設計(影片來源/youtube/鍊神之戰)

●豐富的遊戲內容，極致的視聽饗宴

豐富的遊戲內容，極致的視聽饗宴(圖/《鍊神之戰》提供)

《鍊神之戰》是一款對戰型戰棋遊戲，擁有宏大的世界觀、立體感十足的美術設計。在遊戲故事中共有三大信仰勢力，分別為侍奉須佐能乎的東京、侍奉路西法的巴黎以及侍奉亞瑟王的倫敦，玩家可自由在各勢力中體驗劇情，並成為偉大的鍊神術師！

本作最大特色就是由「鍊神術師」所展開的「鍊神合體」，以召喚更高階的神來進行戰鬥！除了推關體驗劇情外，還可以參加聯賽進行一場驚心動魄的對戰！除此之外，《鍊神之戰》還找來了知名作家「里見直」傾心打造華麗世界觀，以及日本知名聲優「櫻井 孝宏」、「島崎 信長」等人領軍的豪華聲優陣容。加上棋盤式戰略、華麗卡牌收集、3D戰鬥畫面以及知名繪師聯手鉅獻，預計將帶來一場極致的視聽饗宴。

●事前預約送勢力鍊神術師

事前預約送勢力鍊神術師(圖/《鍊神之戰》提供)

《鍊神之戰》於今(1)日展開事前預約，即日起只要加入募集，即可獲得包含東京勢力鍊神術師「稻田 菖蒲」、倫敦勢力鍊神術師「安‧布斯勞埃德」、巴黎勢力鍊神術師「康斯坦絲」，三勢力自選一個贈送角色。

當募集人數達到目標，於遊戲上市後所有參與募集的玩家皆可獲得各階段獎勵，活動累積達到150,000人加碼抽Air Pods三名。透過分享邀請好友參與募集還可額外領取邀請獎勵，邀請滿5名好友即可獲得加碼抽iPhone11 Pro Max 256G的機會喔！

(科技)