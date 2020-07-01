奇美博物館「小小實習生」體驗營將於8月登場。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

「小小實習生」體驗營以繪畫與雕塑為主題，帶領孩子體驗博物館幕後工作。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

揮別上半年疫情，奇美博物館迎接暑假大解禁！不但首度舉辦「夜宿」活動，揭開從未開放過的禁區，也號召成人玩家感受博物館驚魂夜、挑戰實境遊戲，更首次開放頂樓花園讓玩家恣意欣賞浪漫夜景；就連平常戒備森嚴的典藏幕後空間也首度歡迎客人，邀請小朋友化身館員，親自進入「禁區」實習體驗。響應政府各項振興方案也鼓勵民眾擁抱藝文，7／15至8／31祭出「雙人看雙展」6折回饋。

奇美博物館今年暑假針對大小朋友推出不同的體驗活動，首度針對18歲以上的成人玩家舉辦實境遊戲《穹頂計畫》夜宿限定場。遊戲過程中，玩家將扮演寶藏獵人團「六奇士」的成員，依照線索穿梭展廳，調查名畫背後隱藏的秘密。

特別的是，在這場夜宿活動中，玩家會進行實境遊戲分組競賽。為增加競賽豐富度及臨場感，館方於解謎現場增設真人互動關卡，置入動物標本師、藝術修復師等真人遊戲角色，玩家若能順利完成他們交付的任務，即可獲得遊戲積分。整場活動不但刺激有趣，還能從中熟悉每個展廳、認識更多展品。

比賽結束後，館方更祭出禮遇，首度開放頂樓花園，讓玩家在宏偉建築的最高點俯瞰絕美夜景，一邊享用宵夜一邊緩和遊戲時的緊繃心情。待深夜時分重頭戲登場，大伙將帶著睡袋移動到展廳就寢，無論是兵器廳的羅馬戰士蠟像、羅丹廳的沉思者雕像或動物廳的北極熊標本，任由玩家感受在「他們」身旁入眠的奇異感！活動日期為8／1、8／2與8／15、8／16兩個周末，每梯次限48人，費用每人3000元，今起開放報名，7／10以前早鳥優惠每人2700元。

除了成人夜宿，奇美博物館也首度為國小學童規畫「小小實習生」體驗營，以「繪畫與雕塑」為主題，帶領孩子直擊展覽幕後空間，在專業導覽員引導下，小朋友先以一般遊客角度了解博物館，接著再穿上專業工作服化身館員，跟著導覽員進入展廳，觀察從未留意過的展覽角落及細節，並探尋首次開放的典藏工作空間，親身體驗平常接觸不到的幕後工作，例如畫作怎麼吊掛？藝術品如何保存？何為檢測畫作？怎麼保護雕塑在搬運過程中免於受損？

此外，孩童還能充當小小藝術家，動手創作藝術作品，作品完成後，館方會請小朋友發揮口語能力與最佳台風，向所有人導覽自己的創作！透過充實而難得的暑假活動，激發孩童對藝術的興趣與探索博物館的好奇心。活動時間為8／6、8／11、8／20、8／25下午1：30至4：30，對象為國小學生（建議國小一至四年級），每場限15名，兒童每人600元、陪同家長每人300元，每位小學員最多2位家長陪同，今起開放報名。

館方強調，配合政府振興措施也推出超值回饋方案，7／15起「雙人看雙展」原價1000元、優惠價600元，民眾無論持振興三倍券、藝FUN券、現金或信用卡等任何支付方式皆適用。此外，為感謝醫護人員，凡醫護人員購買雙展套票，享2人同行1人免費，再送限量小禮；其他還有「實境遊戲」校園推廣優惠、「愛台灣博物館卡」加購特展送好禮等，所有優惠活動至8／31止。

(中時 )