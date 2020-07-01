板橋某寵物店遭投訴，涉嫌要求消費者購買幼犬前放棄定型化契約，結果幼犬買回來最快3小時就因犬小病毒病發或死亡，新北市議員戴瑋姍1日總質詢要求市府處理；侯友宜說，已要求消保官加強稽查，若有違法該勒令停業就停業。

戴瑋姍指出，該店在Google評價4.8，實際上卻是洗出來的，不但要求消費者放棄農委會定期化契約保障，等於放棄寵物責任擔保條款。

戴瑋姍說，結果民眾無法向其咎責，不少狗買回家後開始生病，最快是帶回家3小時就出現異狀，寵物就醫動輒數千元，甚至花費1、2萬元非常惡質。

戴瑋姍說，店家售出的所有犬隻不少都染病，可見背後環境很差，要求市府稽查狗場，光服務處就接到8件投訴，市府1999也有4件。

侯友宜表示，除要求動保處去查察，也會要求消保官取締，該勒令停業就停業，若查有實據該公告就公告，不讓消費者再受騙。

農業局長李玟指出，該寵物店近年來消費爭議達18件，接獲檢舉後，動保處即刻前往查處，其未依特定寵物管理辦法部分已依動保法開罰在案，針對已達3次違法部分，後續將撤照處分，不能繁殖買賣或寄養犬隻。

(中時 )