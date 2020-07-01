中菲行國際物流集團(5609)在面對新冠肺炎疫情影響全球貿易運行，特別是自國際航班銳減，到各國的交通運輸樞紐及海關紛紛封閉之際，持續為全球客戶的物流供應鏈嚴格把關，充分展現其完整的物流實力。

集團發言人表示，臨危不亂才能化險為夷，因此首要重點便是讓全球客戶與策略合作夥伴獲得其所涵蓋服務市場的即時資訊，中菲行持續提供從最初疫情爆發時的航班取消，到各國主要運輸口岸的陸續封閉與重啟，以及其所帶來的物流市場艙位和運價變化，便是站穩腳步第一劑重要的強心針。

而於疫情期間，為掌握時效性，中菲行更針對如個人防護設備(PPE,Personal Protective Equipment)等防疫物資，討論應變計畫提供客戶解決方案，如截至今年六月份，陸續從中國各主要城市及新加坡客製化包機至美國、澳洲與英國等，以及從中國、南韓與日本經台北和香港到澳洲、波蘭與德國等空運、海運、卡車與鐵路整合的多式聯運，大幅增加緊急狀況下跨境貨物運輸的穩定性。

致力於提供客戶專業、彈性與成本效益最佳化的全方位物流服務，中菲行透過其商業智慧科技(BIT, Business Intelligence Technology)部門的專業實力，成功地建立了虛實並進、無遠弗屆的移動智慧物流整合能力，於抗疫期間持續為全球客戶提供服務。

集團發言人特別表示，因應全球防疫，透過相關自動化系統的虛擬辦公室，只要有網路，中菲行的同事即可落實居家辦公，加上集團超前部署於年初1月28日即暫時性禁止全球同事海外出差與嚴加掌控面對面會議等，從內部著手共同防疫，並強化應用即時訊息與線上會議有效溝通，讓客戶透過中菲行的服務，仍能快速回應市場變化和顧客需求，進而創造整體經營的最大效益。

此外，經由其自行研發的訂單管理系統(POMS,Purchase Order Management System)與協同合作服務平台(CSP, Collaboration Service Platform)，除了能和客戶端的系統對接，即時掌握貨物銷售/運送/採購/倉儲的最新動態，以有效進行眾多供應商的貨物拆分/合併/取消/轉單，並能透過平台連接上下游廠商及客戶，以專案為單位提供智慧化預先提醒功能，特別是在市場環境嚴峻的情況下，加強供應鏈績效查核，提供客戶無所不在、無時不刻的高規格服務。

面對COVID-19所帶來的不確定性，全球企業無不繃緊神經，集團發言人並強調，中菲行的危機應變計畫成效卓著，不僅仰賴全球行銷服務據點的同仁與上下游供應鏈運輸公司與代理商等合作夥伴的持續努力，特別是因應各國口岸封閉，舉步維艱時激盪合作出多元化而有彈性的解決方案，更重要的，是奠定在中菲行一直以來對全球客戶的承諾，與其對公司高品質服務的信心支持以共同成長。

(工商 )