振興三倍券活動發布後，多家銀行宣布，為支持振興政策將分別舉辦加碼活動。

華南銀行為展現力挺政策決心，除了提供「華銀支付（台灣pay）」綁定振興三倍券活動回饋外，信用卡產品更是不計成本推出「早鳥綁定享回饋」及「新戶申辦再加碼」二項行銷活動。

活動期間符合華南銀行信用卡新戶資格並選擇綁定「華南銀行信用卡」做為振興三倍券支付工具，符合回饋資格者，最高可享有合計850元刷卡金回饋，若以綁定華南銀行超級現金回饋卡為例，等於消費3,000元，即可享有880元回饋，其回饋率高達29.3％。

此外，華南銀行舉辦的全卡友促刷「樂刷樂扣享好康，超值好禮任您選」活動，熱烈進行至2020年8月31日，選擇綁定「華南銀行信用卡」做為振興三倍券支付工具，除了可累積該活動好禮三選一（亞洲萬里通／7-ELEVEN現金抵用券／華南銀行信用卡紅利點數）贈品兌換機會外，亦可享有「信用卡既有權益」及「振興三倍券加碼」等回饋，立即享受一魚三吃，優惠加乘之效果，先搶先贏。

如果尚未申辦華南銀行信用卡，心動不如馬上行動，活動期間趕緊上華南銀行官網信用卡專區申辦，並於核卡後至華南銀行官網選擇綁定「華南銀行信用卡」做為振興三倍券支付工具，享有最高880元回饋。

(工商 )