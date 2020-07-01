內政部指出，依照地方立法機關組織準則第25條規定，地方議會除秘密會議外，應於會議前將議事日程公開於網站。但是，自今年元旦實施以來，仍有10多個縣市未依規定公開相關影音檔案。內政部呼籲各地方議會，落實議事透明化的工作。

內政部表示，目前南投縣議會和屏東縣議會，未將各委員會影音檔公開，另外，台北市、新北市、桃園市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、金門縣、基隆市等10議會，則未將程序委員會及紀律委員會影音檔公開。

內政部表示，已行文要求相關議會改善，以回應社會大眾對地方議會落實議事透明化的期待，展現接受公民監督的決心。地方立法機關組織準則是在2018年11月修正發布，已經提供一年多的緩衝期，且公開事項和期限對於地方議會來說屬於基本性規定，事前也多次和各地方議會確認執行上並無問題，已要求相關議會儘速落實委員會影音檔公開。

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