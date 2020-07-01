國家住都中心宣布，未來林口世大運社會住宅將採隨到隨辦、分梯次入住的方式，經過資格審核後，每月25日簽約點交，2個月內就可入住，大幅降低等候時間。

同時，林口社會住宅的三、四房型，共491戶，自今日開始受理申請，面積從42坪到55坪，租金依身分別從1萬2,000元到2萬9,000元不等。

國家住都中心指出，過去是一次性開放申請登記等作業，未來社宅的招租方式將顛覆傳統做法，改採隨到隨辦、分梯次入住，隨時都可以提出申請。

符合條件的民眾，先選擇想要居住的分區、房型，經審核通過後，再依收件號順序搭配每個月2梯次的選屋、每個月25日簽約點交，2個月內就可入住，大幅縮短等候時間。隨到隨辦將是林口社會住宅的常態，有租屋需求民眾隨時都可以提出申請。

林口社會住宅也增加提供給軍警消人員承租，照顧軍警消的家庭。也新增開放20歲以上民眾，只要在北北基桃有就學、就業需求者，無論是否在這裡設籍，都可以提出申請，以市價的9折承租。

(工商 )