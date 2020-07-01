《時報周刊》1日報導阿翔、Grace夫妻甜蜜進入大直精品旅館3小時，感情自阿翔爆出不倫戀之後明顯升溫。對此，阿翔1日主持民視《綜藝大集合》，笑稱他與老婆Grace是為了拍攝業配產品，需要漂亮浴室場景，才特別找精品旅館「工作」3小時，他表示：「謝謝大家，給我們一個平靜的生活。」

是否曾經去旅館增進夫妻感情？阿翔笑說：「我們在家裡面就可以增進夫妻感情，不需要一定要特別這樣，偶爾帶小孩出去玩的時候，他們都會睡覺，不需要特別怎樣。」言下之意，小孩睡著後即為夫妻獨處時間，「我們在國內小孩都在，如果我們要聊天或看個電影，岳母會幫忙帶小孩，我們就可以出去，之前也特別跟小孩請假出國去澳門3天2夜，所以不需要一定要找特別場地」。

阿翔與Grace夫妻空暇時間一起合作，他當燈光師、攝影師，老婆負責美感審核，「我現在車子後面就有4盞燈還有腳架，帶小孩出去玩有開心時光，我本來就喜歡攝影、剪輯，剛好發揚光大」。

(中時 )