台灣的5G服務剛剛開台，包括中華電信、台灣大哥大皆已宣布對一般消費者啟用5G服務。電信三雄之一的遠傳電信，雖是在本周五（7/3）才舉辦「開賣」記者會，其實該集團內包括內湖總部、台北遠百信義A13、板橋大遠百、新竹巨城以及台中、台南、高雄的大遠百，還有全台300多家遠傳門市，皆已開通3.5GHz的5G高速連網，讓想嘗鮮的消費者，可到門市實際體驗。

〈4G、5G速度比一比〉

CTWANT記者到遠傳電信內湖總部進行測試，這個地點設置了一座小型5G基地台，手機只要插進5G版Sim卡，再做軟體更新就能使用5G服務。我們使用同一支手機Xperia 1 II分別選擇5G、4G網路，下載一個0.93GB檔案大小的遊戲軟體《灌籃高手SLAM DUNK》來做速度實測。

一開始先使用5G網路，下載時間為26秒30。接著改用4G網路，下載時間為1分14秒49；也就是說，5G下載速度大約是4G的三倍左右。

實測5G連網速度，下載一個0.93GB檔案的遊戲軟體，僅需26秒。（圖／馬景平攝）

〈三款手機拼速度〉

除了比較4G與5G速度的差異外，CTWANT記者也實際比拼已上市3款手機的5G速度差異，包括Samsung Galaxy S20 Ultra、Sony Xperia 1II、LG V60 ThinQ並分成「獨享」和「共享」兩種方式測試。

第一次測試時，我們先讓每支手機各自跑一次〈Speedtest〉測速軟體，看看單支手機在「獨享」基地台頻寬時，究竟能有多快？結果發現，S20 Ultra下載速度達928Mbps、上傳速度為137Mbps。而Xperia 1 II下載速度高達943Mbps，上傳速度則為136Mbps。而60 ThinQ下載速度則為942Mbps，上傳速度107Mbps。

（獨享頻寬實測）三支手機瞬間下載速度都飆至900Mbps以上，其中又以Xperia 1 II（中）和V60 ThinQ（右）兩支速度較快。（圖／馬景平攝）

事實上在開台初期，使用5G服務的人一定不多，但也不至於到「獨享基地台頻寬」的地步。因此第二次測試時，我們讓3支手機「共享」頻寬。

結果發現，S20 Ultra和V60 ThinQ「搶頻寬」的能力非常驚人，明明是同時按下開始鍵，這兩支的下載速度瞬間都飆到435Mbps以上，中間那支Xperia 1II只搶到兩支手機的剩餘頻寬，實際下載速度為253Mbps。這表示雖然三支都是5G手機，但實際測試上網速度，還是會出現些微差異。

（共享頻寬實測）Galaxy S20 Ultra（左）和V60 ThinQ（右）這2支手機都搶到435Mbps以上的頻寬，下載速度明顯變快。（圖／馬景平攝）

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(中時電子報)