中原大學國際產學聯盟 協助產業升級再創高峰。(中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真)

中原大學自2018年起執行科技部「國際產學聯盟」計畫，整合在地產業與學研機構，推動國際產學合作，舉辦國際產學聯盟簽約暨知行領航館一週年活動，科技部副司長涂君怡出席指出，樂見中原大學與傑出的國際企業合作，相信台灣的學研成果不僅能為國內產業帶來幫助，也可帶給國際世界正面助力，這是台灣與國際串聯很好的管道與模式。

中原大學國際產學聯盟計畫，以「智慧製造」、「薄膜技術」兩大領域為主軸，建立跨校院、跨產業、跨國際的產學研合作平台，並以多元合作模式，協助企業轉型、技術升級、人才培育及國際鏈結。迄今已累積5家國際會員企業、25家國內會員企業、197件產學合作，產學合作金額超過1.4億元、技術移轉金額超過3700萬元。

中原大學校長張光正表示，過去兩年來中原大學執行國際產學聯盟計畫對產業發展產生的效益已經遠超過預期，尤其全球經濟受到疫情衝擊，但中原的產學合作不僅沒有中斷，更孕育出豐碩的成果。

桃園市副市長高安邦致詞指出，中原大學是企業最愛的大學，畢業生有非常優良的傳統，品質保證！而桃園市政府正在推動「中原創業村」，希望透過中原豐厚的產學研能量，未來能跟「亞洲矽谷辦公室」有更進一步的鏈結，為桃園扮演國家門戶及亞洲矽谷計畫之推動加分。

(中時 )