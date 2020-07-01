美陸關係惡化，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（1）日稍早在個人推特表示，北京將對美國駐大陸媒體宣布限制措施，並且強烈呼籲美國不要進一步提升對大陸媒體的施壓。

Based on what I know, China will announce reciprocal restrictions on US media branches in China. It’s regrettable that deteriorating China-US ties have harmed work of media outlets of both sides. I strongly urge that the US not to escalate suppression of Chinese media further. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 1, 2020

《環球時報》總編輯胡錫進稍早在個人推特指出，「就我所知，中國將會宣布，對美國媒體在大陸的分支機構祭出對等限制措施。很遺憾，陸美關係惡化到危害雙方的媒體工作，我強烈敦促美國不要進一步升高對中國媒體的施壓。」

胡錫進並未透露北京將祭出哪些限制措施。

美陸衝突持續升溫，美國國務院6月下旬宣布，將包括中央電視台（CCTV）、中國新聞社（中新社）、《人民日報》及《環球時報》等4家大陸官方媒體認定為「外國使團」，也就是北京政府的一部分，這些媒體須向美國務院提供在美員工名單及他們在美租賃或持有的房地產清單。

大陸全國人大常委會昨（30）日正式通過港版《國安法》，在法案通過之前，美國商務部正式宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行出口許可豁免，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也宣布，停止出口受管制防衛設備及雙重用途科技產品至香港。美國聯邦傳播委員會（FCC）同日再正式宣布，將大陸科技巨擘華為以及中興通訊列入「國家安全威脅」，禁止美國企業使用政府資金購買這2家公司的設備。

(中時電子報)