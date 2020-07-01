夏天是個暢快揮汗的季節，當大量汗液堆積在皮膚表層，不論大人、小孩都會感覺黏黏的不舒服，等汗水停留皮膚表層一段時間後，汗水中的毒素侵蝕皮膚表層，就會出現紅色或白色的丘疹並感覺搔癢，甚至有灼痛感。

痱子主要是濕熱、不通風的環境造成，只要保持皮膚乾爽，注意環境乾燥、空氣流通，就可避免發生，但比較擔心的是痱子會引發皮膚癢痛不適，當反覆搔癢，造成皮膚潰瘍、紅腫，甚至細菌感染、蜂窩性組織炎。

長痱子多因熱性不散，濕毒作癢，只要可以祛濕毒、清熱，痱子自然就會消失；一般從環境改變著手，輕症可以自我護理，嚴重合併有紅腫、化膿、皮膚炎，才需要就醫。針對只出現紅疹、白疹的痱子輕症病人，教你8個簡單的去濕毒訣竅：

1、飲食勿吃太鹹：重口味的食物盡量減少攝取，例如麻辣鍋。

2、多吃具有利濕清熱的食材：如冬瓜、薏仁、苦瓜、綠豆湯。

3、以綠豆薄荷湯取代茶飲：綠豆、冷水下鍋沸騰之後，關火燜10分鐘，加入幾片薄荷葉，綠豆只取綠豆皮具有清熱的作用。

4、薏仁煮水當茶喝：盡量不加糖或是少許冰糖，只要喝水即可，不吃薏仁。

5、雙花浴液洗澡：使用具清熱解毒效用的金銀花及野菊花（不是杭菊）煎水備用，1次洗泡5～10分鐘。

6、用藿香正氣水擦洗患部：藿香正氣水成分由藿香、蒼朮、陳皮、厚朴、白芷、茯苓、半夏、甘草、紫蘇等藥材組成，是常見解暑藥物，可散寒化濕、祛暑，可以自行加水熬煮，也可以請店家幫忙熬煮湯劑，或是現成的市售外用成藥。

7、以蘆薈膠或蘆薈產品擦拭患部：乳液等具有油性的外用產品不適合痱子病患使用，應該選擇具有親水性的外用塗抹產品。

8、中醫師開立煮開的中藥水擦拭皮膚表層：可以將具有抗菌止癢的中藥水先放冰箱冰涼，以紗布濕敷，把體內的熱氣、皮下水分、滲出液、分泌液帶走，或是加入洗澡水中，用來洗澡。

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(中時電子報)