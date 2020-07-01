47歲女星鄭仲茵17年前離婚後，獨自撫養愛女多年，今錄衛視中文台《請問你是哪裡人》透露升高三的女兒未來學業目標，非常有語言天分的女兒表示想考政大外文或輔大外文，希望有幸當蔡依林學妹，但未來也想到美國讀書，讓鄭仲茵直呼負擔不起，便把目標轉移到泰國清邁，問及會擔心女兒交當地男友嗎？她表示泰國人很帥，以女兒的幸福為準，傳授女兒戀愛法則？她說「千萬不要，我自己都不ok了還教她」。

鄭仲茵女兒成績優異，常常苦讀到抱書睡著，對外文非常有興趣，在高中時就選讀葡萄牙文，鄭仲茵不擔心女兒課業，她認為健康跟禮貌最重要，「有學霸心理方面有障礙的也不ok」，透露女兒除了想考取政大或輔大外，也有意願到清邁讀大學，愛女慎切的鄭仲茵想為此幫女兒在當地買房，位在市中心的一房一廳，價錢約500萬台幣。

提到與處女座的女兒相處，鄭仲茵坦承「某些時候我比較弱智」，例如像去大買場購物，當她在與店員爭執購物車商品是否能搬上結帳台結帳時，女兒一手把媽媽推開，奮力把商品搬上台面解決問題，讓她相當佩服女兒的冷靜與沉穩。

日前她透露腹內有5公分的子宮肌瘤，看遍各大名醫得到的結果是「與它共存」，醫師建議鄭仲茵別動手術，因為已屆更年期的婦女子宮會漸漸萎縮，另一方面是它同時患有肌腺症，肌腺已覆滿整個子宮，若手術需要把子宮拿掉。目前在拍《天之驕女》的鄭仲茵，只能邊治療邊靠著止痛藥維持。

(中時 )