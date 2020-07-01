許孟哲與凱渥名模趙孟姿低調交往1年半，在2019年底登記結婚，目前趙孟姿懷孕8個月即將臨盆，夫妻倆日前拍攝《媽媽寶寶》雜誌7月號封面人物，聊到懷孕會產生妊娠紋，趙孟姿透露因為自己身形偏瘦，懷孕時皮膚容易被撐開，妊娠紋也會比較嚴重，因此特別注重保養，還透露老公許孟哲每天會幫忙在肚皮上擦妊娠霜跟妊娠油，還規定洗完澡一定要等他擦，「如果我自己先擦了，老公還會因此有點小生氣」。

趙孟姿透露懷孕初期很嗜睡，也不喜歡魚的味道，而懷孕前本來就喜歡菜大過於肉，懷孕後更嚴重。不過以前不愛吃甜食，現在反而超愛吃，雖然沒有孕吐，但對味道變得敏感許多。許孟哲則擔起監督責任，醫師交代的事一定嚴格執行，「像是愛吃榴蓮的那個月，體重增加比較多，宵夜就要控制，吃辣程度也要調整」。

提到先前去產檢，寶寶都用一隻手擋住臉，有次產檢夫妻兩對肚子寶寶說：「今天要去拍照，不要再擋著臉喔。」果真當天寶寶沒遮臉，不過看了老半天還是沒看到臉，醫師則默默地說「因為寶寶貼肚子太近了」，讓兩人聽了快笑瘋，感覺寶寶有種「要看我嗎？給妳拍啊～給妳拍啊～」的搞怪感。

許孟哲分享，第一次確實感覺到胎動時，認真覺得寶寶好有力，不過老婆即將臨盆，而許孟哲近期都在台中趕拍新戲，都會趁這段時間跟寶寶喊話：「妳要乖乖的喔！爸爸開始放假的第一天跟妳說，結束放假的最後一天也會跟妳說，不要在爸爸拍戲的時候出來，外面沒有比較好玩，待在肚子裡面比較好玩！」

趙孟姿期待「我想要把小孩當成朋友，在她的生活裡，媽媽可以是一個陪伴者的角色，一起陪他成長和體驗。」除了會和孩子一起學習新事物，也會鼓勵他去做自己喜歡的事。她摸著肚子對孩子說「請妳未來多多指教，也很謝謝妳選擇我們當妳的爸媽，我很期待第一眼看到妳，也很希望出生的那一刻，我們三個都在！」

許孟哲和趙孟姿婚後感情依舊甜蜜。（媽媽寶寶提供）

趙孟姿目前懷孕8個月，相當期待迎接寶寶到來。（媽媽寶寶提供）

許孟哲保養老婆趙孟姿肚皮不遺餘力。（媽媽寶寶提供）

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