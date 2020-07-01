大同董事長林郭文艷由律師團賴中強等人，30日晩在證交所舉行記者會。(任珮云攝)

大同公司昨（30）日股東會，公司派請出律師團出奇招，用企業併購法第27條，沒收市場派表決權及投票權，9席董事及獨董全拿，大獲全勝，知名網紅律師林智群驚呼：「竟然有人這樣解釋法條的！」。

昨大同公司派，史無前例的用企業併購法剝奪市場派投票權，在股東會上大獲全勝，連律師圈都被震撼，知名網紅律師林智群表示，「問題不在於法條規定內容，內容其實沒問題，

真正有問題的是，誰才是『是否有表決權』的有權認定者？有權認定『無表決權』的有兩個，一個是主管機關，一個是法院，怎麼輪，也輪不到公司自己！」。

林智群說，市場派去提訴訟，主張他們的股權應該可以投票，他們應該取得經營權，等到官司打完確定，已經是好幾年後了，那時候任期早就結束了。

這個案子的問題不在法條，也不是企業併購法第27條有多神奇，真正讓法律圈內人感到震驚的是，「竟然有人這樣解釋法條的！」。

(中時電子報)