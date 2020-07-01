「振興三倍券」今（1）日開放預購登記，9點一開放就傳出「災情」，不少民眾反映超商機台當機，就連官網也無法正常連線。對此，行政院長蘇貞昌承諾會馬上處理，政委唐鳳也親上火線回應網友。

上午9點有民眾到超商打算登記預購三倍券，但操作不久就出現當機情況，畫面不斷轉圈，只能打電話向客服求救。換了另一家超商測試，一樣無法順利登記，畫面不斷跳出，民眾忍不住抱怨，提早出門排隊也沒用。

今（1日）為三倍券預購首日，超商機台上午一度大塞車，現已排除。（示意圖，7-11提供）

PTT網友也PO文抱怨「三倍券預約系統當機啦！！！」其他人表示，「預料之中阿」「連信用卡綁定網頁也掛掉」「我也登不進」，簡直爛透了，不少人也呼喊唐鳳，希望他能解決問題，但也有人綁定成功，也順利付款預訂。

沒想到，竟真的釣出唐鳳（audreytang）本人回應，「各家超商目前是可用的，僅7-11一家稍早有當機現象，其他三家超商都是正常的」「萊爾富可以一單掛多卡，另三家預計8/1也會跟進」「7-11說明今早服務沒有當機，因為早上預購太踴躍，所以有做流量管制，造成部分門市有短暫排隊現象」，就怕網友認不出，唐鳳還不忘在回文前備註「我是唐鳳」。

另外，唐鳳也回報官網狀況，表示「https://3000.gov.tw/ 目前測速約1.4秒」「首次顯示行動版內容，桌面版則是1.1秒（PageSpeed）」。

其他人看到唐鳳本人出馬，且有問必答，激動紛喊「這是唐鳳！！我跟你說我87%$#…」「朝聖唐鳳！」「推個唐鳳 辛苦了」「唐鳳真的出現啦」。

唐鳳（audreytang）回應PTT網友留言。（圖／摘自PTT）

(中時電子報)